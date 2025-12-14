Altay'ın kurtarıcısı Ünal oldu
Altay'ın genç forveti Ünal Alihan Kavlak, son iki maçta attığı gollerle takımının 6 puan almasına büyük katkı sağladı. İlk golünü Eskişehir Anadoluspor karşısında atan Kavlak, ardından İzmir Çoruhlu FK maçında da zaferi getirerek dikkatleri üzerine çekti.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay'da genç santrfor Ünal Alihan Kavlak (20) son 2 maçta attığı 2 golle takımının 6 puan toplamasında büyük rol oynadı. Geçen hafta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan Eskişehir Anadoluspor karşılaşmasında 58'inci dakikada attığı kafa golüyle skoru 2-0'a getirerek profesyonel kariyerindeki ilk gol sevincini yaşayan Ünal, bu haftayı da boş geçmedi.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 1-0 biten İzmir Çoruhlu FK randevusunda 89'uncu dakikada sahneye çıkan genç forvet, kritik galibiyetin mimarı oldu. Sefa'nın soldan ortasında iyi yükselen Ünal Alihan, topu kalecinin uzanamayacağı köşeye göndererek takımına zaferi getiren isim oldu. Gol sevincini kollarını açarak yaşayan genç forvet, tecrübeli golcü Murat Uluç'un gol sevinçlerinden esinlendiğini dile getirdi.