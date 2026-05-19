Emery: Saygı göstermezseniz kaybedersiniz

İngiliz ekibi Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Park'ta düzenlenen basın toplantısında Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, oyunculardan John McGinn ile Emiliano Martinez açıklamalarda bulundu. Kendilerine güvendiklerini belirten Unai Emery, "En önemli olan şey tecrübe. Tecrübe önemli ama biz burada Aston Villa ile ilk kez bulunuyoruz. 3 sene önce yarı final oynadık. Bu yıl finaldeyiz. Avrupa seviyesinde yeterince maç oynadık. Bu bizim için yeterli. Bu noktaya öğrene öğrene geldik. Yarın taktik ve bireysel boyut devreye girebilir. İşin duygusal boyutu da var. Bu yeni bir meydan okuma. Kendimize güvenimiz tam. Yarın Freiburg ile burada olacağız" dedi.

'BASKIYI OLUMLU BİR ŞEY OLARAK GÖRMEMİZ GEREKİYOR'

Karşılaşmanın zor geçeceğini ifade eden Emery, "Şu an finaldeyiz. Yarın yeni bir tecrübe yaşayacağız. Yine yapısal olarak konuyu nasıl ele aldığımız önemli. Çok maç oynadık. Çok duygusal anlar yaşadık. Baskı tabii ki olacak. Baskıyı olumlu bir şey olarak görmemiz gerekiyor. John McGinn ve Emiliano Martnez çok tecrübeli oyuncular. Aston Villa olarak buradayız, taraftarımız burada olacak. Ne kadar zor olduğunu bilerek sahaya çıkacağız. Kendi karakterimizi sahaya yansıtarak oynayacağız" ifadelerinde bulundu.

'ZOR ANLARDA ÇÖZÜMLER BULMAYA ÇALIŞTIK'

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir sene içerisinde her şey olabilir. Çok kötü başladık, farklı sebeplerden dolayı. Ama oyuncuların zor anlardaki verdikleri tepkiler benim için harikaydı. Oyuncular bu durumu kontrol altına aldılar. Doğru zamanlarda olgun davranmaya başladık. Sezon içerisinde olgun ve sorumlu davranmak önemli. Önceliğimiz profesyonelliği korumaktı. Biz bunu yaptık. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek üst üste koyulduğu zaman büyük bir ilerleme. Zor anlarda çözümler bulmaya çalıştık. Oyuncular bana bu konuda yardımcı oldular ve bunun neticesinde buradayız. Gerekli tepkileri verdiler ve bugün buradayız. Bunu beraber başardık."

'RAKİBE GEREKEN SAYGIYI GÖSTERMEZSENİZ KAYBETMEYE YAKLAŞIRSINIZ'

Rakibe saygı duyduklarını belirten 54 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Her maçta, her farklı şampiyonada mentaliteyi unutmamanız lazım. Gerçekçi olursak bugüne kadar yaptığımız her şeyden memnunum ama yarın çok zor olacak. Rakibe saygımız var. Saygı göstermezseniz kaybetmeye yaklaşırsınız. Turnuvaya gereken saygıyı göstermezseniz kaybetmeye yaklaşırsınız. İlk dakikalarda sizin işiniz elinizden gelenin en iyisini yapmak ve kupayı kaldırmak. Kötü performans gösterirsek tabii ki kazanamayız. Aston Villa ile yeni bir sayfa açtık" dedi.

JOHN MCGINN: KUPAYI KALDIRMAK İSTİYORUZ

Aston Villa'nın kaptanı John McGinn, "Bu sezon her bir maçı, her bir turu aynı ciddiyetle ele aldık. Çok iyi oyuncularımız ve kalecilerimiz var. Takımla birlikte büyüdük. Yarınki maçı da kazanarak kupayı kaldırmak istiyoruz" dedi.

'UMARIM TARAFTARLARIMIZA HATIRLAYACAKLARI BİR ŞEY YAŞATABİLİRİZ'

Aston Villa'nın gelişimiyle alakalı da konuşan 31 yaşındaki tecrübeli orta saha, "Bence evet çünkü o tecrübe olmasa Aston Villa burada olmazdı. Kulüp el değiştirmişti. Bu yolculuk harika bir yolculuk oldu. Herkes kulübün büyümesinde pay sahibi. Yarın bence taraftarı görmek bizim için çok güzel olacak. Umarım biz de onlara hatırlayacakları bir şey yaşatabiliriz" ifadelerinde bulundu.

'RAKİBİMİZE SAYGI DUYUYORUZ'

Freiburg'un iyi bir takım olduğunu ifade eden John McGinn, "İnişlerle çıkışlarla inanılmaz bir yolculuk oldu. Kulübün geldiği nokta ve ulaşacağı noktalardan gurur duyuyorum. Hemen kutlama havasına girmedik. Freiburg'un ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Aston Villa ile büyük başarılar elde etmek de kaptan olarak en gurur duyduğum an" diyerek sözlerini noktaladı.

EMILIANO MARTINEZ: TAKIMIMA VE KENDİME İNANIYORUM

Copa Amerika ile UEFA Avrupa Ligi'nin farklı olduğunu dile getiren Emiliano Martinez, "İlk Copa Amerika finalinde Arjantin'le sahaya çıktım. İlk Copa Amerika'mda ben Arjantin ile kupayı kaldırabildim. 26-27 yaşındaydım. Bu da aynı. Bir Aston Villa taraftarı olarak Villa'yı kupa kaldırırken görmemiştim. Aynı düşünce yapısıyla sahaya çıkacağım. Takımıma ve kendime inanıyorum. O anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Taraftarlarım ve ailem için bunu yapıyorum" diye konuştu

'BERABER MÜCADELE ETTİĞİMİZDE HERKESİ YENEBİLİRİZ'

Aston Villa ile birçok başarıya imza attığını ifade eden 33 yaşındaki tecrübeli eldiven, "Ailemi geride bırakırken gözümde yaşlar vardı. Futbol değişir, hocalar gelir gider, insanlar değişir. Kulübüme olan sevgim, saygım sonsuz. Aston Villa ile birçok başarıya imza attım. Altın eldiven kazandım. Finale geldik. İnişler oldu, çıkışlar oldu. Premier Lig'de en düşük bütçeye sahip takımlardan biriydik. Hocamız iyi, kaptanımız iyi. Beraber mücadele ettiğimizde herkesi yenebiliriz. Penaltılarda kalecileri iyi. Benim daha fazla çalışmam gerekecek penaltılara kalırsa. Benim keyif aldığım da bir şey. Umarım kaptanımızın söylediği gibi 90 dakikada bu işi bitiririz" diye konuştu.

Öte yandan Aston Villa, Beşiktaş Park'ta yaptığı antrenmanla Freiburg'un maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı