Haberler

Unai Emery: Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum, kazandık ama kaybedebilirdik

Unai Emery: Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum, kazandık ama kaybedebilirdik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, Fenerbahçe maçı sonunda konuştu. Emery, ''Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyorum. Bence ligdeki performansları mükemmel. Avrupa'da her maça adapte olmanız gerekiyor. Beklediğimiz gibi karakterle oynadılar. Biz açık alanları kapatmaya çalıştık. Kazandık ama Fenerbahçe'ye kaybedebilirdik. Fenerbahçe'ye ve hocasına oldukça saygı duyuyorum." dedi.

  • Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
  • Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada ilk 8 sırayı garantiledi.
  • Unai Emery, Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'nde kupa kazanmayı hedeflediğini belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, maçta çok iyi performans gösterdiklerini söyledi. Chobani Stadı'ndaki müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Emery, mücadeleden 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu belirtti.

''İLK 8'İ GARANTİLEDİK''

UEFA Avrupa Ligi'ni ciddiye aldıklarını dile getiren Emery, "Her şeyi kazanmak kolay değil. Bugün çok şeyi kazandık, çok mutluyum. Gösterdiğimiz mücadeleden ve 3 puandan mutluyum. Ligde 7. haftada ilk 8'i garantiledik. Bu, bu lige nasıl saygı duyduğumuzu gösteriyor ve bu bizi gururlandırıyor. Yolda bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Dengede olmalı ve her maça odaklanmalıyız." diye konuştu.

''HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK''

Hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu aktaran Emery, "Bizim için bu sene net hedef var o da kupayı kazanmak. Burayı kazanınca UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabiliyorsunuz. Premier Lig'de çok takım bu yolda mücadele ediyor, oradan gitmek zor. Fenerbahçe de kupaya gidebilecek takımlardan birisi. Aston Villa 3 yıl önce Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi oynamış bir takım. Edindiğimiz bu tecrübelerle daha güçlü olmak istiyoruz. Hayalim tabi Aston Villa ile kupalar kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

''FENERBAHÇE'YE SAYGI DUYUYORUM, KAYBEDEBİLİRDİK''

Çok önemli bir maç oynadıklarını ve bu tarz "anahtar maçları" kazanarak tecrübe edindiklerini dile getiren Emery, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün çok önemli bir maçtı. Bu atmosferde futbolcular bu kadar ısıran bir rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini gösterdiler. Bu tarz anahtar maçları kazanarak hem tecrübe kazanıyor hem de takım olarak daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Fenerbahçe'de oyuncuların kapasitesi oldukça iyi. Topu verince yüksek pres planlıyoruz. Bunda çok istekliyiz. Bunu yapmazsak acı çekebiliriz. Geçiş oyunlarını da seviyoruz. Asensio ve Duran önceden bizim takımızdaydı, bunlar önemli oyuncular. Onları takımda tutmak istedik ama şu an rakipteler. İyi kadroları ve iyi bir hocaları var. Bizim amacımız geçiş oyunu ve duran toplarla maçları kazanmak ve bu arzuyla devam etmek. Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyorum. Bence ligdeki performansları mükemmel. Avrupa'da her maça adapte olmanız gerekiyor. Beklediğimiz gibi karakterle oynadılar. Biz açık alanları kapatmaya çalıştık. Kazandık ama Fenerbahçe'ye kaybedebilirdik. Fenerbahçe'ye ve hocasına oldukça saygı duyuyorum."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

Trump, Suriye ile ilgili en radikal kararını aldı
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret

ABD ortada bıraktıktan sonra iki isme gitti, eli boş döndü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bu takımımıza karşı kaybetme şansınız yoktu.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Elon Musk, Trump'ın barış kuruluyla dalga geçti

Aman Trump duymasın! Musk, kahkaha ata ata dalga geçti
Sebastian Szymanski Fenerbahçe'ye veda etti

Aston Villa maçı oynanırken takımdan ayrıldığını açıkladı
Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar

Nefes kesen son! Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'da yıktılar
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor

Galatasaray'da mutlu son! Yıldız isim bu gece İstanbul'a geliyor
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"