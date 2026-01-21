Fenerbahçe-Aston Villa maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, Fenerbahçe'nin bu kulvarda sonuna kadar gidebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İspanyol teknik adam, çok iyi bir rakiple karşılaşacaklarını dile getirdi.

Sarı-lacivertlilerin çok tecrübeli, iyi ve kaliteli oyunculardan kurulu olduğunun altını çizen Emery, yarınki mücadelede "fantastik bir atmosfer" beklediklerini dile getirdi.

Takımdaki eksiklere değinen Emery, Emiliano Martinez, Boubacar Camara, Jhon McGinn, Allyson ve Ross Barkley'in İstanbul'a gelemediği bilgisini verdi.

Rusya ekiplerinden Spartak Moskova'yı çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiğinin hatırlatılması üzerine Unai Emery, "Çok zor bir maçtı. 1-1 berabere kalmıştık, evimizde 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmıştık. Fenerbahçe; Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde tanınan bir takım. Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gidebilecek bir ekip. Şu anda 11 puanları var. Biz biraz daha avantajlıyız. Kazanırsak ilk 8'e girebiliriz ama onlar da kazandığı takdirde ilk 8'i kovalayacak: " açıklamasında bulundu.

"Çok tecrübeli oyuncuları var"

Kariyerlerinde daha önce Aston Villa forması giyen Fenerbahçeli futbolcular Jhon Duran ve Marco Asensio ile ilgili konuşan Unai Emery, her iki ismin de çok kaliteli oyuncular olduğunu belirtti.

İspanyol oyuncu Asensio'nun çok tecrübeli ve kariyerli olduğunun altını çizen Emery, şunları söyledi:

"Bizde oynarken büyük performans gösterdi. Fenerbahçe böyle oyuncuları alabiliyor ve dolayısıyla iyi bir takım. Duran da biz kendisini Suudi Arabistan'a sattıktan sonra buraya geldi. Çok tecrübeli oyuncuları var. Rakibe saygı duyuyoruz ama ikisini de durdurmak için elimizden geleni yapacağız."

Emiliano Buendia: "Böyle rakipler olduğunda iyi atmosferler oluyor"

Teknik direktör Unai Emery ile basın toplantısına katılan orta saha oyuncusu Emiliano Buendia, Kadıköy'de oluşacak atmosfere değindi.

Bu tarz deplasmanlarda oynamanın kendileri için oldukça iyi olduğunun altını çizen Buendia, "Böyle rakipler olduğunda iyi atmosferler oluyor. İyi bir maç bizi bekliyor. Yarınki maç için hazır olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Eski takım arkadaşı Marco Asensio'ya dair Buendia, "Asensio'nun yeteneğini biliyoruz, çok iyi ve kaliteli bir oyuncu. Kariyerinde Real Madrid ve Paris Saint-Germain'de oynadı. Burada 5 ayda yaptıkları da oldukça etkileyici. Onun ve takımın iyi bir performansı var. Dolayısıyla ona göre hazırlandık." diyerek sözlerin itamamladı.