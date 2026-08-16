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Pendikspor'da Keçiörengücü Mağlubiyeti: 'Kendi Oyunumuzun Altında Oynadık'

Pendikspor'da Keçiörengücü Mağlubiyeti: 'Kendi Oyunumuzun Altında Oynadık'
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Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy, Ankara Keçiörengücü'ne 4-1 kaybettikleri maçta kötü oynadıklarını, basit hatalarla goller yediklerini ve geriye düştükten sonra oyun disiplininden koptuklarını söyledi.

Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Kendi oyunumuzun altında oynadık. Geriye düştükten sonra oyun disiplininden koptuk" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 4-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy, "En başta söyleyeyim kötü oynadık. Kendi standardımızın altında oynadık. Tabii ki maçın skoru bu muydu? Değildi. Ekstra gol yedi. Çok basit hatalardan gol yedik. Sonuçlandıramadık. Skorun böyle olma sebebi bu. Kendi oyunumuzun altında oynadık. Geriye düştükten sonra oyun disiplininden koptuk. Çok geniş kaldık. Bütün hafta buna da çalıştık. Üzgünüz, bakacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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