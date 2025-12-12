Haberler

Hırvat nakavt makinesi Pesut, tartıda Umut Camkıran ile yüzleşti

24 maçta 24 galibiyeti bulunan boksör Umut Camkıran, yarın Hırvat rakibi Abel Pesut ile WBC Asya Ağır Sıklet Şampiyonluğu için ringe çıkacak. Camkıran, bu maçı kazanması durumunda dünya şampiyonluk maçı hakkı kazanacak.

24 maçta 24 galibiyeti bulunan ve çıktığı tüm maçları kazanan ve bu maçların 22'sinde rakiplerini nakavt eden Tuncelili Umut Camkıran yarın akşam 21.30'da ringe çıkacak. İstanbul Ataşehir'de Hırvat Abel PESUT ile kozlarını paylaşacak ağır sıkletteki temsilcimiz rakibi ile tartıda yüz yüze geldi.

WBC AĞIR SIKLET ASYA ŞAMPİYONLUK KEMERİ ORTADA

10 rauntluk mücadele öncesi her iki boksör de tartıya çıktı. Yaptığı 18 maçın 17'sinden nakavtlı galip ayrılan Abel Pesut tam 100.1 Kg olarak tartıdan indi. Umut Camkıran ise 113.8 Kg tartım verdi.

DEV RANDEVU YARIN

Birol Topuz'un promotörlüğünü yaptığı RMO Boxing gecesi cumartesi akşamı saat 21.30'dan Bilgehan Demir ve Mustafa Özben'in anlatımıyla gerçekleşecek.

UMUT CAMKIRAN KAZANIRSA UNVAN MAÇI HAKKI KAZANACAK

34 yaşındaki Umut Camkıran bu maçta 36 yaşındaki Pesut ile Dünya Boks Konseyi kısa adı ile WBC'nin boşta bulunan 'Asya Ağır Sıklet Şampiyonluğu' için mücadele edecek. Camkıran Tunceli'de nakavtla kazandığı Cvetkov maçından sonra WBC'de 1592 boksör arasında 24'üncü sıraya kadar yükselmişti. İlk 15'e girdiği takdirde dünya şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanacak olan Umut Camkıran'ın Pesut karşısında tek hedefi nakavtlı galibiyet.

13 Aralık RMO Boxing Maç Kartı şöyle:

Umut Camkıran vs Abel Pesut – WBC Asya Ağır Sıklet Unvan Maçı

Şiar Özgül vs Kamronbek İskandarov – Süper Hafif Sıklet Maçı 63.5 Kg

Eris Bajra vs Makaveli Mponji – Yarı Orta Sıklet 66.7 Kg

Onurcan Kabayel vs Mike Hadley – Yarı Ağır Sıklet 91 Kg

Samet Ersoy vs Norbert Szekeres - Hafif Ağır Sıklet 79.4 Kg

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
