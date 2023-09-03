Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er: 'Çok üzgünüz, bize yakışmayan bir oyun'

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-0 yenen Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, takımının iyi mücadele ettiğini söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir karşılaşmayı kazandıklarını belirtti.

Yeni gelen oyuncuların yavaş yavaş uyum sorununun çözüldüğünü aktaran Taşdemir, "Takıma adapte oldular. Bugün çok farklı oynadılar. Kendi gerçek kimliğimiz gibi oynadılar. Bu her zaman olur mu bilmiyorum ama en azından başlangıcı olabilir diyebilirim. Oyuncularım çok iyi mücadele etti, hak ettikleri farklı bir galibiyet aldılar, hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er ise çok üzgün olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bize yakışmayan bir oyun, camiamızdan özür diliyoruz. Oyunun değerlendirilecek çok fazla bir tarafı yok. Bu kadar basit hata benim de ilk defa başıma geliyor. Dört gol yedik ve dördü de bireysel hata. Ayağımızdaki topları rakibe verdik. Bu anlamda bir değerlendirme yapmak lazım. İlk yarı 3 gol yedik geri dönmeye çalışıyorsunuz ama yetmiyor. Söylenecek pek bir şey yok. Bize yakışmayacak bir oyun ve yakışmayacak bir skor ortaya çıktı."