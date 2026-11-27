Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Galatasaray'dan kiralık olarak Ümraniyespor forması giyen Berat Yılmaz'ın performansıyla ilgili, "Gelişime çok açık, öğrenmeye çok açık. Oyunun hiçbir anında düşmüyor, mental olarak da bir genç oyuncuya nazaran çok dirayetli" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Manisa FK ile son dakikalarda bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı değerlendirmelerde bulundu. Bölükbaşı, "Öncelikle oyuncularımı son dakikaya kadar vermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik etmek istiyorum. Maçın çok uzun bir bölümünü, neredeyse 40 dakikaya yakın 10 kişi oynadık. Niye 10 kişi oynadık, bu da ayrı bir konu. Yediğimiz golle ilgili herkes ofsayt diyor. Tabii ben izlemedim, bilmiyorum, izleyeceğim. Oyuncuyu sahada tutmak amaç olmalı. Bu kadar basit temasta oyuncuyu ikinci sarıdan dışarıya atmak bu kadar basit olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü canımız yanıyor, 40 dakika 10 kişi oynamak zorunda kalıyoruz. Buna rağmen oyuncularım çok iyi reaksiyon gösterdiler. Son dakikaya kadar oyunu bırakmadılar ve 1 puanla ayrıldık. Çok daha fazlasını hak ettiler. Ama bu maçtan 1 puanla ayrılmak da bizim için pozitif diye düşünüyorum. Çünkü 10 kişi 40 dakika çok uzun bir süre. Fiziksel olarak dezavantajlarımız var. Bunu da zaman içerisinde gidereceğiz. Oyuncularımın emeğine sağlık, hepsine teşekkür ediyorum. Manisaspor'a da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Berat Yılmaz mental olarak bir genç oyuncuya nazaran çok dirayetli"

Galatasaray'dan kiralık olarak kadroda bulunan ve son zamanlardaki skor katkılarıyla ön plana çıkan Berat Yılmaz'ın performansının sorulması üzerine Bülent Bölükbaşı, "Berat Yılmaz ve Yağız Fikri Şen, benim sezon başında çok istediğim iki oyuncuydu. Birini alabildim, Yağız Fikri'yi alabildim o dönem Sarıyer'e. Berat'ı Ümraniyespor aldı. Onunla şu anda çalışma fırsatı buluyorum. İkisi de çok potansiyelli oyuncular. Berat ile çalışınca hakikaten potansiyelinin daha büyük ve daha yüksek olduğunu gördüm. Gelişime çok açık, öğrenmeye çok açık, istekli, arzulu. Söyleneni dinliyor, elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Bu anlamda çok pozitif. Oyunun hiçbir anında düşmüyor, mental olarak da bir genç oyuncuya nazaran çok dirayetli. Yani Türk futbolu hakikaten çok yetenekli iki oyuncu kazanacak diye düşünüyorum. Biriyle geçmişte çalıştım, şu anda Berat'la çalışıyorum. E tabii bizim işimiz de onları geliştirmek ve bir şeyler katmak. İnşallah elimizden geleni yaparız. Çok iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı