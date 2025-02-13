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Ümraniyespor, İstanbulspor'u 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

Ümraniyespor, İstanbulspor'u 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı
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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor, evinde İstanbulspor'u 2-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta golleri Poyraz Yıldırım ve Cebio Soukou kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor evinde karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Gökmen Baltacı, Haydar Avcı

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Dimitri Cavare, Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Ali Turap Bülbül (Mustafa Eser dk. 90+1), Serkan Göksu (Yusuf Sertkaya dk. 90+7), Jurgen Bardhi (Barış Ekincier dk. 66), Furkan Apaydın (Emre Kaplan dk. 66), Engjell Hoti, Cebio Soukou, Poyraz Yıldırım

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Mehmet Güneş, Atalay Babacan, Yusuf Deniz Şaş, Batuhan Çelik

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Yiğit Fidan dk. 87), Okan Erdogan, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer (Yunus Bahadır dk. 83), Modestas Vorobjovas (Dijlan Aydın dk. 87), Kubilay Sönmez, David Sambissa (Alieu Cham dk. 78), Florian Loshaj (Şeref Özcan dk. 78), Kyassou Diarra, Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Alp Tutar, Halil Yitmez, Demeaco Duhaney, Isa Dayakli

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Poyraz Yıldırım (dk. 27), Soukou (dk. 79) (Ümraniyespor), Kubilay Sönmez (dk. 45+1) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Cebio Soukou (dk. 90+5) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Bardhi, Barış Ekincier (Ümraniyespor), Modestas Vorobjovas (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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