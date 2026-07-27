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Ümraniyespor’dan Erciyes’te Yüksek İrtifa Kampı

Ümraniyespor’dan Erciyes’te Yüksek İrtifa Kampı
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Ümraniyespor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Kayseri’deki 1.850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde devam ediyor. Takım, ısınma, pas, baskı ve son vuruş çalışmalarının yer aldığı antrenmanı tamamladı.

ÜMRANİYESPOR, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Ümraniyespor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Kırmızı-beyazlılar bugün yapılan antrenmanda ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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