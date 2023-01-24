Ümraniyespor'dan Fenerbahçe maçı sonrası bomba gönderme! Beğeni yağmuruna tutuldu

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Ümraniyespor, karşılaşmanın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. İstanbul ekibinden yapılan paylaşımda, tiyatro sahnesi görseli paylaşıldı.

Ümraniyespor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan maçı sarı-lacivertliler kazanırken, mücadelenin sonunda Ümraniyespor cephesinde hakem yönetimine tepki vardı.

TİYATRO GÖNDERMESİ

Ümraniyespor resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tiyatro sahnesi görseli kullanıldı ve tiyatro emojilerine yer verildi. Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

GOL ÖNCESİ FAUL BEKLENTİSİ

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Ümraniyespor, Fenerbahçe'nin golü öncesi faul bekledikleri pozisyonun görüntülerini paylaştı.