Erdoğan ayaküstü sohbet ettiği Sırrı Süreyya Önder'e tarih vermiş

Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'e tarih vermiş
Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor

ABD'ye milyarlarca dolar kazandıran anlaşmadan çekiliyorlar
İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak

İstanbul'da kabus için tarih verildi! 110 yılın en sıcak günü olacak
Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet

Cenaze törenine katılamayan İlker Aksum gözyaşlarını tutamadı

Ümraniyespor, Boluspor'u 1-0 Mağlup Etti

Ümraniyespor, Boluspor'u 1-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor, evinde Boluspor'u 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta golü atan Bardhi, 59. dakikada sahneye çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Nurettin Dinçer Demir, Kürşathan Akın

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Ali Turap Bülbül dk. 87), Serkan Göksu (Bardhi dk. 46), Hoti (Atalay Babacan dk. 87), Emre Kaplan, Benny (Batuhan Çelik dk. 90+1), Soukou (Lucas Joao dk. 65), Poyraz Efe Yıldırım

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Melih Okutan, Yusuf Sertkaya, Barış Ekincier

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Boluspor: Çağlar Akbaba, Ali Ülgen (Anıl Koç dk. 87), Fethi Özer, Onur Ulaş, Enes Alıç (Vüsal Iskandarlı dk. 87), Balburdia, Oğuz Güçtekin, Hasani, Lico (Jefferson dk. 75), Mukairu, Babacar (Aleksic dk. 75)

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar, Eren Erdoğan, Oulare, Siraçhan Nas, İshak Karaoğul

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Bardhi (dk. 59) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Oğuz Güçtekin (dk. 71) (Boluspor)

Sarı kartlar: Burak Öksüz, Serkan Göksu, Glumac, Hoti, Emre Kaplan (Ümraniyespor), Babacar, Lico (Boluspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Gökçek'ten bomba iddia: İmamoğlu'nun belediye başkanlığı da düşecek
img

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor
img

Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi

Muayene istasyonunun önünde otomobilini ateşe verip izledi
Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi

Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.