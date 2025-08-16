Ümraniyespor Antrenörü Hakeme Yüklendi: 'Maçın Düşük Tempo Olmasına Müsaade Edildi'

Ümraniyespor Yardımcı Antrenörü Selçuk Mingan, Serik Spor maçının ardından yaptığı açıklamada hakemi eleştirerek, "Belki de ligin en düşük tempoda oynanan maçlarından biri oldu. Buna hakem de biraz müsaade etti" dedi.

Trendyol 1. Lig 2. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Bodrum Şehir Stadyumu'nda Serik Spor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ümraniyespor Yardımcı Antrenörü Selçuk Mingan, açıklamalarda bulundu. Mingan, maçın başında beklenmedik iki sakatlık yaşadıklarını söyleyerek, "Daha sonrasında oyun çok fazla durdu. Rakip takım sık sık yere yattı ve oyunu durdurdu. Müsabakanın ne kadar oynandığını bilmiyorum ama belki de ligin en düşük tempoda oynanan maçlarından biri oldu. Buna hakem de biraz müsaade etti. Kenardan çok fazla uyarmamıza rağmen 'oyun oynansın, oyunun devam etmesini istiyoruz' dedik. Yere yatan oyuncu kalkmıyor. Biz zaten transfer yasağı olan bir takımız ve oyun oynansın istiyoruz. İki sakatımız olmasına rağmen hala oyunun oynanması için çabalıyoruz. Ancak hakem bu konuda bize yardımcı olmadı" diye konuştu.

"Bu durumlara hakemlerin bu kadar izin vermemesi gerekiyor"

Oyuncularının saha içinde rakip tarafından tutulduğunu ancak düşmedikleri için kart verilmediğini savunan Mingan, "Hocam sarı kart vermeyecek misiniz?' diye sorduğumuzda 'yok' cevabını alıyoruz. Üç kez çekilen oyuncumuz var, yere yatan rakip oyuncuları var. Hakem sedye istiyor, sedye geliyor ama oyuncu 'sedye ile çıkmam' diyor, sağlık ekibi gelsin diye bekliyor. Hakem de bekliyor. İnanılır gibi değil gerçekten. Bu durumlara hakemlerin bu kadar izin vermemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Penaltının nasıl verildiğine hala anlam veremiyoruz"

Futbolun oynanabilir hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Mingan, "Diğer ülkelerin maçlarını izlediğimizde herkesin ayakta kalmaya çalıştığını ve oyunu güzelleştirmeye uğraştığını görüyoruz. Biz ise oyunu güzelleştirmek için yeterince çaba göstermiyoruz. Biz bunun için mücadele vereceğiz. Ricamız, tüm hakemlerin bu maçı izledikten sonra artık bu tarz durumlara müsaade etmemeleri. Ligin güzel olmasını istiyoruz ve bunun için de mücadele edeceğiz. Hocamız da teşekkürlerini iletti ama gerçekten bizim açımızdan kötü bir maç oldu. Bugün mağlubiyet beklemiyorduk. Penaltının nasıl verildiğine hala anlam veremiyoruz" diye konuştu. - MUĞLA