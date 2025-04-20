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Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 Mağlup Etti

Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 Mağlup Etti
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Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Ankara Keçiörengücü karşısında elde ettikleri galibiyeti değerlendirerek, takımın oyununu ve oyuncularının mücadelesini övdü.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Maç boyunca üreten, oynayan ve oynamaya çalışan taraf olduk. Bundan önceki oyunlarımızda skorda biraz sorun yaşıyorduk ama bugün skoru da aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Bizim için maçın içi de, sonu da çok keyifli oldu. Maç boyunca üreten, oynayan ve oynamaya çalışan taraf olduk. Bundan önceki oyunlarımızda skorda biraz sorun yaşıyorduk ama bugün skoru da aldık. Bu mevsim değişikliğinde çok sıcak bir havaya denk geldik. Oyuncularım sonuna kadar çok güzel mücadele etti. Hepsini tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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