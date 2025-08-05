Ümraniye Minik Yüzücülerinden Büyük Başarı

İSTANBUL Tozkoparan Yüzme Havuzu'nda 2–3 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu 7–8 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yarışları'nda Ümraniye Belediyesi adına yarışan sporcular, önemli başarılara imza attı.

23 kulüpten 186 sporcunun katıldığı organizasyonda yüzücüler; 7 birincilik, 3 ikincilik ve 8 üçüncülük derecesi elde ederek ilçeyi başarıyla temsil etti.

YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN SPORCULAR

BİRİNCİLİK (ALTIN MADALYA)

" Emir Deniz Kılıç › 50 m Kelebek, 100 m Serbest, 50 m Sırtüstü, 50 m Serbest

" Talha Bal › 50 m Serbest (7 yaş), 50 m Kurbağalama (7 yaş)

" Erkekler 4x50 m Karışık Bayrak Takımı

İKİNCİLİK (GÜMÜŞ MADALYA)

" Emir Deniz Kılıç › 100 m Sırtüstü

" Bilge Kavzoğlu › 100 m Kurbağalama

" Kızlar 4x50 m Serbest Bayrak Takımı

ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ MADALYA)

" Arda Çakmak › 50 m Kelebek, 100 m Serbest, 50 m Serbest

" Talha Bal › 50 m Sırtüstü

" Alya Hüma Demircan › 50 m Kurbağalama (7 yaş)

" Bilge Kavzoğlu › 50 m Kurbağalama

" Emir Deniz Kılıç › 100 m Kurbağalama, 50 m Kurbağalama

" Erkekler 4x50 m Serbest Bayrak Takımı

Finale Yakın (4. Sıra)

" Ertuğrul Efe Yavuz › 50 m Kelebek, 50 m Sırtüstü

" Ediz Bora Erdem › 50 m Serbest

" Elanur Tunçbilek › 50 m Serbest

Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Minik yüzücülerimizin bu azmi, gelecekte daha büyük başarılara ulaşacaklarının bir göstergesidir. Ümraniye Belediyesi olarak genç sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz."