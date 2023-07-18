Ümraniye Belediyesi Yaz Spor Okulu Başladı

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulu, başkan İsmet Yıldırım'ın da katıldığı antrenmanla başladı. Okulda futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, çocuk zumba, masa tenisi ve tekvando dersleri verilecek.

Ümraniye Belediyesinin Yaz Spor Okulu'nda eğitimler, başkan İsmet Yıldırım'ın da katıldığı antrenmanla başladı.

Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin 2004'ten bu yana düzenlediği, çocukların yaz boyunca hem eğitim görüp hem de eğlendiği Yaz Spor Okulu kapılarını açtı.

Bu yıl 7 branşta eğitim verecek okulda faaliyetler iki ay sürecek. Salı, çarşamba ve perşembe günleri gerçekleşecek spor eğitimleri, Dudullu İHL Spor Salonu, Bilge Soyak İlkokulu Spor Salonu ve Millet Bahçesi Spor Tesisleri'nde yapılacak.

7 ila 14 yaş arasındaki öğrencilerin eğitim göreceği Yaz Spor Okulu'nda, futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, çocuk zumba, masa tenisi ve tekvando dersleri verilecek. Bu yıl 517 öğrencinin kabul edildiği okulda dersler sabah ve öğlen olmak üzere iki grupta yapılacak. Öğrencilere servis hizmetinin de verildiği Yaz Spor Okulu, 17 Eylül'de sona erecek.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da Yaz Spor Okulu'nun ilk gününde Ümraniye Millet Bahçesi'ndeki futbol antrenmanına katılarak çocuklarla maç yaptı.

Eğitimlere katılan genç sporcularla yakından ilgilenen Yıldırım, Yaz Spor Okulu ile Ümraniye'deki çocukların birçok branşta eğitim alarak yaz tatilini verimli geçirdiğini söyledi.

Yaz Spor Okulu'nun çocuklar tarafından her yıl heyecanla beklendiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Spor, kişisel ve fiziksel gelişimde büyük bir öneme sahip. Ümraniye Belediyesi olarak bu konuda çok hassas bir kurumuz. Bu alanda önemli yatırımlarımız var. Öğrencilerimiz en iyi tesislerde, en iyi ekipmanlarla uzman hocalarımız eşliğinde güzel bir yaz geçirecekler. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum."