Haberler

Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya'da başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya'da 21 ülkeden 550 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvada Türkiye, 108 sporcuyla yer alıyor.

Avrupa Judo Birliği (EJU) ile Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya'da başladı.

Türk judosuna katkılarından dolayı Nazım Canca adına düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 21 ülkeden 222'si kadın 550 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyonda Türkiye, turnuvada 108 sporcuyla tatamiye çıkıyor.

Organizasyon yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler

Önce yakıp sonra öldürdüler! İstanbul'un elit semtinde film gibi olay
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
5. kattan balıklama atladı! Korkunç olay kamerada

5. kattan balıklama atladı! Korkunç anlar kamerada
Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak

Çin'den yükselen bomba yorum: Kazandığı savaş yok, bunu da kaybedecek