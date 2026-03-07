Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya'da başladı
Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya'da 21 ülkeden 550 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvada Türkiye, 108 sporcuyla yer alıyor.
Avrupa Judo Birliği (EJU) ile Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya'da başladı.
Türk judosuna katkılarından dolayı Nazım Canca adına düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 21 ülkeden 222'si kadın 550 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyonda Türkiye, turnuvada 108 sporcuyla tatamiye çıkıyor.
Organizasyon yarın sona erecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden