Ümit Özat'ın Filenin Sultanları'na Avrupa şampiyonluğunu getiren Vargas için dediklerine tepkiler çığ gibi

Teknik direktör Ümit Özat, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Avrupa şampiyonluğunu getiren isimlerin başında gelen Melissa Vargas ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Özat yaptığı açıklamada, "Melissa Vargas bu ülkede doğsa, büyüse kabul edilebilir tarafı vardı. Potansiyeli olsa Küba Milli Takımı'nda oynardı. Bu mu sizin bayrak, millet, vatan duygunuz? Ben bunu kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı. Özat'ın bu sözleri büyük tepki çekti.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Teknik direktör ve yorumcu Ümit Özat ise Vargas'ın ay-yıldız formayı giymesine tepki gösterdi.

"BEN BUNU KABUL ETMİYORUM"

Ümit Özat yaptığı açıklamada, "Bu ülkede doğup büyüse senin benim gibi bu dili konuşsa kabul edilebilirdi. Vargas'ın, Küba Milli Takımı'nda oynama potansiyeli olsa sence gelir burada oynar mı? Bu mu abi sizin vatan, millet, bayrak duygunuz? Ben bunu kabul etmiyorum kardeşim." dedi.

Ebrar Karakurt-Melissa Vargas

"NE OLDU SENİN MİLLİYETÇİ DUYGULARIN!"

Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin için de konuşan Özat, "Futbolda eğer bir yere gelmek istiyorsanız basketbolda ve voleyboldaki gibi yapılaşın. Shane Larkin'in de Milli Takımda oynamasını istemiyorum. Larkin'in Milli Takımda ne işi var? Gitsin Amerika Birleşik Devletleri'nde oynasın. Milli Takımda oynuyor Türkçe bilmiyor. Kalkacaklar beni eleştirecekler. Ne oldu senin milliyetçi duyguların! Hani bayrak, hani milliyet? Oyuncunun emeğine yüzde yüz saygı duyuyorum. Ama Türkçe bilmeden Milli Takımda oynuyor." ifadelerini kullandı.