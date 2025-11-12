Ümit Milli Takım, Ukrayna Maçı hazırlıklarını Riva'da sürdürüyor

ÜMİT Milli Takımımız, Ukrayna ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçının hazırlıklarını bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ümit Millilerin antrenmanının bir bölümünü A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Hakan Balta ve A Milli Takım Yardımcı Antrenörü/Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü Serkan Damla takip etti.

Ay-Yıldızlılar, hazırlıklarına yarın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla devam edecek. Ümit Milli Takımızın, 14 Kasım Cuma günü Ukrayna ile oynayacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.

Ümit Milli Takımımızın Ukrayna ve Litvanya maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal SFC), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe A.Ş.)

Orta Saha: İsak Vural (Pisa SC), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş A.Ş.), Eyüp Aydın (Samsunspor A.Ş.), Emirhan İlkhan (Torino FC), Cihan Çanak (Trabzonspor A.Ş.), Melih Bostan (Tümosan Konyaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş A.Ş.)

Teknik Direktör: Egemen Korkmaz