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Ümit Milli Takım, Ukrayna ile 2-2 berabere kalıp play-off'u garantiledi

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Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu 7. maçında Ukrayna ile 2-2 berabere kalıp play-off oynamayı garantiledi. Bu sonuçla play-off oynamayı garantileyen Ümit Milli Takım'ın golleri Emirhan İlkhan ve Ali Habeşoğlu'ndan geldi.

Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu 7. maçında Ukranya ile 2-2 berabere kaldı ve play-off oynamayı garantiledi.

Stat: DVTK

Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne

Ukrayna: Nazar Domchak, Denys Hryshkevych (Oleksiy Gusiev dk. 66), Mykola Oharkov, Maksym Melnychenko, Danylo Krevsun, Hennadii Synchuk, Danylo Malov (Volodymyr Vilivald), Artur Shakh (Ramik Hadzhyiev dk. 66), Oleh Fedor (Anton Hlushchenko dk. 66), Oleksandr Pyshchur, Oleksandr Soroka (Dmytro Bohdanov dk. 87)

Türkiye: Jankat Yılmaz, Ayberk Karapo, Yusuf Akçiçek, İlhan Fakılı (Melih Bostan dk. 85), Baran Ali Gezek, Ali Habeşoğlu (Arda Çolak), Emirhan İlkhan, Arda Usluoğlu, Deniz Emre Ofli (Yasin Özcan dk. 21), Hamza Güreler, İsak Vural (İzzet Çelik dk. 75)

Goller: Emirhan İlkhan (dk. 12), Ali Habeşoğlu (dk. 38) (Türkiye), Danylo Krevsun (dk. 46), Ramik Gadzhiev (dk. 82) (Ukrayna)

Sarı kartlar: Baran Ali Gezek, Emirhan İlkhan, Ayberk Karapo, Yusuf Akçiçek (Türkiye), Mykola Ogarkoc, Ramik Gadzhiev (Ukrayna)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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