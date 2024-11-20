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Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül'den Maç Değerlendirmesi

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül'den Maç Değerlendirmesi
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Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan'a 2-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından Teknik Direktör Gökhan Gönül, oyuncuların kulüplerinde süre bulamadıklarını ve tecrübe kazanmalarının önemine vurgu yaptı.

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Gönül, Sırbistan ile oynadıkları hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için sıkıntılardan biri oynayan oyuncuların takımlarında süre almalarının çok az olması, neredeyse yok denecek kadar az. Ne kadar süre alırlarsa daha da tecrübelenecekler" dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de oynadığı hazırlık maçında Sırbistan'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Gönül maçın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Gönül, "Maçtan önce, 'Bizim için önemli olan şey, skordan daha çok ne oynuyoruz, neleri yanlış yapıyoruz' demiştim. Adı üzerinde hazırlık maçı evet ama skor önemli. Bizim daha çok üzerinde durduğumuz konu, hazırlık maçlarına iyi hazırlanıp, neleri doğru, neleri yanlış yapıyoruz. Eylül ayı geldiğinde hazır bir takım olması gerekiyor. Yeni oluşum içerisindeyiz. 7-8 oyuncu ilk kez oynuyor. Beraber ilk defa oynadılar. Rakibimize baktığımız zaman, iki sene önceden başlayan, devam eden kadro planlaması var. Özellikle bu tarz mücadeleci, beraber hareket eden takımlara karşı oynamak için bu maçı almıştık. İnşallah her şey iyi gidecek" diye konuştu.

Oyuncuların kulüplerinde fazla forma şansı bulamadıklarına da dikkat çeken Gökhan Gönül, "Bizim için sıkıntılardan biri oynayan oyuncuların az olması, takımlarında süre almalarının çok az olması, neredeyse hiç yok denecek kadar az. 3-4 ay sonra tekrar bir araya geleceğiz, inşallah daha fazla süre alırlar. Tecrübe yaşanmışlıklarla oluyor. Sahanın içinde ne kadar süre alırlarsa daha da tecrübelenecekler. Birçok şeyi olumlu yöne çevirmenin yolunun oynayarak gelişeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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