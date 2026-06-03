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Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Kosova'yı tek golle geçti

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Kosova'yı tek golle geçti
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Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Kosova'yı Salih Malkoçoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

STAT: Ümraniye

HAKEMLER: Melih Aldemir, Samet Özkul, Batuhan Bıyıklı

TÜRKİYE: Deniz Ertaş (Dk. 72 Onuralp Çevikkan), Ayberk Karapo, Yiğit Efe Demir (Dk. 72 Salih Malkoçoğlu ), Hamza Güreler, Yasin Özcan (Dk. 83 Deniz Ofli), Eyüp Aydın (Dk. 64 Emirhan Boz), Emirhan İlkhan (Dk. 84 Yunus Emre Konak), Hamza Akman (Dk. 46 Emirhan Acar), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 72 Melih Bostan), İlhan Fakılı (Dk. 83 İzzet Çelik), Ali Habeşoğlu (Dk. 83 Poyraz Efe Yıldırım)

KOSOVA: Gjokaj, Sadriu (Dk. 84 Maliqi), Zeqiraj, Shala, Parduzi, Bllaca (Dk. 64 Morina), Xhylani (Dk. 65 Rrahmani), Zeqiri, Fazlija, Jashari (Dk. 75 Sahitaj), Berisha (Dk. 75 Aliu)

GOL: Dk. 82 Salih Malkoçoğlu (Türkiye)

SARI KARTLAR: Eyüp Aydın (Türkiye), Aliu ( Kosova )

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Kosova'yı 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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