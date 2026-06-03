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Hazırlık maçı: Ümit Milli Futbol Takımı: 1 Kosova: 0

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Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kosova'yı 1-0 mağlup etti. Tek gol 82. dakikada Salih Malkoçoğlu'ndan geldi.

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Kosova'yı 1-0 mağlup etti.

Stat: Ümraniye

Hakemler: Melih Aldemir, Samet Özkul, Batuhan Bıyıklı

Türkiye: Deniz Ertaş (Onuralp Çevikkan dk. 72), Ayberk Karapo, Yiğit Efe Demir (Salih Malkoçoğlu dk. 72), Hamza Güreler, Yasin Özcan (Deniz Ofli dk. 83), Eyüp Aydın (Emirhan Boz dk. 64), Emirhan İlkhan (Yunus Emre Konak dk. 84), Hamza Akman (Emirhan Acar dk. 46), Mustafa Hekimoğlu (Melih Bostan dk. 72), İlhan Fakılı (İzzet Çelik dk. 83), Ali Habeşoğlu (Poyraz Efe Yıldırım dk. 83)

Teknik Direktör: Egemen Korkmaz

Kosova: Gjokaj, Sadriu (Maliqi dk. 84), Zeqiraj, Shala, Parduzi, Bllaca (Morina dk. 64), Xhylani (Rrahmani dk. 65), Zeqiri, Fazlija, Jashari (Sahitaj dk. 75), Berisha (Aliu dk. 75)

Teknik Direktör: Rafet Prekazi

Gol: Salih Malkoçoğlu (dk. 82) (Türkiye)

Sarı kartlar: Eyüp Aydın (Türkiye), Aliu (Kosova) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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