Ümit Milli Takım Karadağ Maçına Hazır
Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Karadağ ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman, basına kapalı bölümde taktik çalışmalarla sona erdi.
Ümit Milli Futbol Takımı, Karadağ ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktiksel çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Ümit Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karadağ ile karşılaşacak.