Ümit Milli Takım Karadağ Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Ümit Milli Takım Karadağ Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Karadağ ile İstanbul'da oynayacağı özel maç için antrenman yaptı. Antrenman, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleşti ve maç taktiği üzerinde duruldu.

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Karadağ ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda ısınma bölümünün ardından Karadağ maçı taktiği üzerinde duruldu. Son bölümde yapılan duran top çalışması ile antrenman sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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