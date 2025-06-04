Ümit Milli Takım, Karadağ ile Ücretsiz Maç Oynuyor

Ümit Milli Takım, Karadağ ile Ücretsiz Maç Oynuyor
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Ümit Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da Karadağ ile yapacağı hazırlık maçını futbolseverlere ücretsiz sunacak. Maç, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın yarın İstanbul'da Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçını futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, " Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile passo mobil uygulamadan biletlerini alabileceklerdir." denildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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