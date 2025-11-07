Haberler

Ümit Milli Takım'ın Ukrayna ve Litvanya maçları aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takım'ın Ukrayna ve Litvanya maçları aday kadrosu açıklandı
Güncelleme:
Ümit Milli Takımın 14 Kasım Cuma günü İstanbul'da Ukrayna ve 18 Kasım Salı günü Druskininkai şehrinde Litvanya ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Ümit Milli Takımın 14 Kasım Cuma günü İstanbul'da Ukrayna ve 18 Kasım Salı günü Druskininkai şehrinde Litvanya ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçlarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'te Crowne Plaza Oryapark Hotel'de toplanacak.

Ümit Milli Takımın Ukrayna ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşma Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Ay-Yıldızlılar, Litvanya ile Druskininkai şehrinde TSİ 19.00'da LSC Druskininkai Stadyumu'nda karşılaşacak.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.

Ümit Milli Takımın Ukrayna ve Litvanya maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Konyaspor), Deniz Dilmen (Pendikspor)

Defans: Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal SFC), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta Saha: İsak Vural (Pisa SC), Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
