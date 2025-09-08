Haberler

Ümit Milli Takım Hırvatistan Maçına Hazır
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde yapıldı.

Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yarın oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Papara Park'ta teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktiksel çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00'da Papara Park'ta Hırvatistan ile karşılaşacak.

