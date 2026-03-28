Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde deplasmanda Hırvatistan ile oynayacağı maç için çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman, ısınma ve pas çalışmalarının ardından taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde 31 Mart Salı günü deplasmanda Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğun yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması üzerinde duruldu.

İdman, taktik çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Ay-yıldızlılar, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenman ile devam edecek. Öğleden sonra havayoluyla Zagreb'e gidecek milliler, ardından karayolu ile maçın oynanacağı Osijek şehrine geçecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
