Ümit Milli Takım'da Başar Önal'ın Yerine Emir Bars Davet Edildi

Ümit Milli Takım'da Başar Önal'ın Yerine Emir Bars Davet Edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yapılan değişikliği açıkladı. Başar Önal'ın kadrodan çıkarılmasıyla Emir Bars, Arnavutluk ve Karadağ'a karşı oynanacak hazırlık maçları için davet edildi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Başar Önal'ın çıkarıldığı aday kadroya Emir Bars çağrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Karadağ ve Arnavutluk ile hazırlık maçları oynayacak ay-yıldızlı ekipte aday kadrodan çıkarılan Başar Önal'ın yerine Hollanda temsilcisi PSV'nin genç takımında forma giyen Emir Bars kadroya dahil edildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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