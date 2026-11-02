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Ümit Milli Futbol Takımı'nın Rize'deki Çekya maçının biletleri ücretsiz olacak

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Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Çekya play-off ilk maçı 13 Kasım Cuma günü Rize'de ücretsiz izlenebilecek. Çaykur Didi Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak; biletler T.C. kimlikle Passo veya gişelerden ücretsiz alınacak.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Kasım Cuma günü Rize'de Çekya ile yapacağı play-off turu ilk maçı ücretsiz izlenebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler, biletlerini T.C. kimlik kartlarıyla www.passo.com.tr, Passo Mobil uygulaması veya stat gişelerinden ücretsiz olarak alabilecek.

Stat gişeleri, 12 Kasım Perşembe ve maç günü açık olacak.

Kaynak: AA
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