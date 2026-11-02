Ümit Milli Futbol Takımı'nın Rize'deki Çekya maçının biletleri ücretsiz olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Kasım Cuma günü Rize'de Çekya ile yapacağı play-off turu ilk maçı ücretsiz izlenebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler, biletlerini T.C. kimlik kartlarıyla www.passo.com.tr, Passo Mobil uygulaması veya stat gişelerinden ücretsiz olarak alabilecek.

Stat gişeleri, 12 Kasım Perşembe ve maç günü açık olacak.

Kaynak: AA