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Ümit Milli Futbol Takımı'nın Çekya play-off aday kadrosu belli oldu

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Ümit Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile oynayacağı play-off maçlarının aday kadrosu belli oldu. Kafile 9 Kasım'da toplanacak; ilk maç 13 Kasım'da Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve play-off geçilirse 27 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazanılacak.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 9 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'nda toplanacak ve ay-yıldızlı kafile Rize'ye gidecek.

Milliler, Çekya ile play-off turundaki ilk maçını 13 Kasım Cuma günü Rize'de yapacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye, play-off turu rövanşında ise 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Hradec Kralove kentinde bulunan FINEP Arena'da Çekya'ya konuk olacak.

Ay-yıldızlı ekip, play-off turunu geçmesi halinde 27 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

Egemen Korkmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Kaleci: Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Kerem Matışlı (Bursaspor), Mehmet Erdoğan (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

Savunma: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (İstanbul Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruher)

Orta saha: Demir Ege Tıknaz (Braga), Yunus Emre Konak (Lincoln City), Baran Ali Gezek (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), Emirhan İlkhan (Torino), İsak Vural (Pisa), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK)

Kaynak: AA
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