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Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ve İtalya sınavlarına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı