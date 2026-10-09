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Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 U21 Avrupa Şampiyonası play-off rakibi Çekya oldu

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Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası play-off turunda Çekya ile eşleşti. Play-off maçları 11-17 Kasım tarihlerinde oynanacak; turu geçen takım 16 Haziran-3 Temmuz'da Arnavutluk ve Sırbistan'da düzenlenecek finallere katılacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası play-off turunda Çekya ile eşleşti.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, play-off turunda Çekya'nın rakibi oldu.

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası play-off turunda eleme maçları 11-17 Kasım tarihlerinde oynanacak. Play-off maçlarının ardından 16 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Arnavutluk ve Sırbistan'da düzenlenecek finallere katılacak son 4 takım belirlenecek.

Ümit Milli Futbol Takımı, play-off turunu geçerse 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Türkiye-Çekya eşleşmesi dışında play-off turu kura çekiminde Danimarka-Hollanda, İzlanda-Yunanistan ve Finlandiya-İrlanda Cumhuriyeti eşleşmeleri gerçekleşti.

Ev sahibi ülkeler Arnavutluk ve Sırbistan dışında Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, Polonya, Portekiz ve İspanya şu ana kadar final turnuvasına katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA
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