Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası başladı

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Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, başladı.

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan, dünyanın sayılı güreş organizasyonları arasında yer alan turnuvada, Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçi mücadele edecek.

Dünya Güreş Birliğinin faaliyet takviminde de yer alan turnuvada, sporcular grekoromen, kadınlar ve serbest stil olmak üzere üç kategoride yarışacak.

Turnuva, 29 Haziran Pazar, 61-70-79-92-125 kilogram serbest stil karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
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