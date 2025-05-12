Uluslararası Sahil Sürat Yarışları Antalya'da Başlıyor

Uluslararası Sahil Sürat Yarışları, 16- 19 Mayıs tarihlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çamiçi Halk Plajı'nda gerçekleştirilecek organizasyona, yurt içinden ve yurt dışından 20 kulüp ve 250'yi aşkın sporcu katılacak.

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları programına dahil edilen sahil sürat (Beach Sprint) branşında sporcular, kategorilerinde şampiyonluk için ter dökecek.

Yarışların ilk günü olan 16 Mayıs'ta sıralama mücadeleleri yapılacak. 17 Mayıs'ta eleme yarışları düzenlenirken, 18-19 Mayıs tarihlerinde ise yarı finaller ve finaller gerçekleştirilecek.