Uluslararası Plaj Güreş Serisi Finali Ortaca'da düzenlenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Güreş Birliği, Türkiye Güreş Federasyonu ve Ortaca Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Plaj Güreş Serisi Finali'nin basın toplantısı yapıldı. Final, 14-15 Ekim 2023 tarihlerinde Ortaca Sarıgerme Belediye tesislerinde gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Güreş Birliği, Türkiye Güreş Federasyonu ve Ortaca Belediyesi tarafından 14-15 Ekim 2023 tarihlerinde Ortaca Sarıgerme Belediye tesislerinde düzenlenecek olan Uluslararası Plaj Güreş Serisi Finali'nin basın toplantısı Sarıgerme Günübirlik tesisinde yapıldı.

Toplantı'ya Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Burou Member&Tecnical Delage Pedro Silva, UWW Burou Member&Tecnical'den Jean Daniel Rey katıldı.

Toplantıda söz alan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; "Filistin'de yaşanan insanlık zulmünün bir an önce bitmesini, bütün insanlık aleminin bu zulme bir dur demesini ve bir an önce sonlanmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Geçen sene düzenlenen Uluslararası Plaj Güreşi Dünya Şampiyonasının bir etabını Sarıgerme plajında gerçekleştirmiştik. Değerli Federasyon başkanlarımızdan finalin bu yıl Sarıgerme günübirlik tesisimizde yapılmasını rica etmiştik. Onlar da sağ olsun kırmayıp bu isteğimizi yerine getirdiler. Bu sene düzenlenen Uluslararası Plaj Güreş serisi finalini ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. İlçemizin tanıtımı için önemli bir yere sahip olan bu güreşte, katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA