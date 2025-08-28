Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Devam Ediyor
Türkiye Bisiklet Federasyonu ve SAMKON işbirliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun ikinci etabı, 23 ülkeden 109 sporcunun katılımıyla Ladik ilçesinde başladı. Yarış, 131,8 kilometre pedal çevirecek ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sona erecek.
Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) işbirliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Ladik ilçesinde devam etti.
Ambarköy Açık Hava Müzesi önünde toplanan 23 ülkeden 109 sporcu, ikinci etap öncesinde son hazırlıklarını yaptı. Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın startı ile başlayan yarışta bisikletçiler, 131,8 kilometre pedal çevirerek Havza'dan geçip Vezirköprü ilçesine ulaşacak.
Etkinliğe Vali Tavlı'nın yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kaymakamı Muhammet Özbalta, Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı, Ladik Dernekler Federasyonu Başkanı Murat Salurlu, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve vatandaşlar katıldı.
Yarışma, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Tütün İskelesi'nde sona erecek.