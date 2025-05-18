Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nda Kenyalılar Zirvede
Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nda erkeklerde Elijah Tirop Serem, kadınlarda Eunita Chepchumba birinci oldu. Yarışa 15 bin sporcu katıldı ve topladığı gelirlerle otizm ve down sendromuna dikkat çekti.
Konya Büyükşehir Belediyesince bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı Elijah Tirop Serem, kadınlarda aynı ülkeden Eunita Chepchumba birinci oldu.
Organizasyon, 37 ülke, 65 şehirden, toplam 15 bin sporcunun katılımıyla, 21 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi.
Mevlana Kültür Merkezi'nde startını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın verdiği yarış, belirlenen etaplar geçildikten sonra aynı yerde sona erdi.
Organizasyondan elde edilen gelir ise Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE), Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD) ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ne aktarılacak.
Yarışı kazananlar
Yarışta, 21 kilometrelik yarı maratonu, erkeklerde Kenyalı Elijah Tirop Serem, 01.04.26'lık derecesiyle birinci bitirdi. Kadınlarda da aynı ülkeden Eunita Chepchumba, 01.16.52'lik derecesiyle kürsünün ilk basamağına çıktı.
10 kilometre yarışını ise erkeklerde Ersin Tekal, kadınlarda Burcu Subatan Belir ilk sırada tamamladı.