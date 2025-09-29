Haberler

Uluslararası Karapınar Yelkenkanat Şampiyonası'nda Ödül Töreni
Konya'nın Karapınar ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Karapınar Yelkenkanat Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı, yelkenkanat sporunun tanıtımına daha fazla önem vereceklerini belirtti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Göktepe bölgesinde Uluslararası Karapınar Yelkenkanat Şampiyonasında dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Karapınar Göktepe, gökyüzü sporlarının en heyecan verici dallarından biri olan yelkenkanat sporunun uluslararası arenadaki önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. 4 gün güren etkinlik sonrası derece yapan sporcular için düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Törene, sporcuların yanı sıra çok sayıda davetli ve protokol üyesi katıldı.

Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman, yaptığı konuşmada yelkenkanat sporunun gelişimine dikkat çekerek, "Yelkenkanat sporunun tanıtımına daha fazla önem vereceğiz. Bu branşı daha aktif hale getirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da önemli organizasyonlar Karapınar'da düzenlenecek" dedi.

Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Serkan Yaylacı da konuşmasında ilçenin hava sporları açısından taşıdığı potansiyele vurgu yaparak, son yıllarda çok sayıda önemli organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından, şampiyonada takım ve bireysel sıralamada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
