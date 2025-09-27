Haberler

Uluslararası Karapınar Yelken Kanat Şampiyonası Devam Ediyor
Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen Uluslararası Karapınar Yelken Kanat Şampiyonası uçuşları sürüyor. Yarışma, yelken kanat sporu için önemli bir organizasyon niteliği taşıyor ve Türk sporcular için Milli Takıma katılma fırsatları sunuyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Göktepe bölgesinde Uluslararası Karapınar Yelken Kanat Şampiyonası uçuşları devam ediyor.

Karapınar Göktepe, gökyüzü sporlarının en heyecan verici dallarından biri olan yelken kanat sporunun uluslararası arenadaki önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Organizasyonun gerçekleştirildiği Karapınar Göktepe, sporcuların değerlendirmeleri doğrultusunda, yelken kanat sporu için Türkiye'deki en verimli ve kaliteli uçuş bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bölge; geniş kalkış alanları, yılın büyük bölümünde uygun rüzgar şartları ve yüksek irtifa potansiyeli ile pilotlara eşsiz bir uçuş deneyimi sunuyor. Yarın ödül töreni ile sona erecek olan Uluslararası Karapınar Yelken Kanat Şampiyonası, uluslararası yarışmacı pilotlara puan kazandırma özelliğinin yanı sıra, Türkiye Şampiyonası sıralaması için de belirleyici olacak. Yarışmada dereceye giren Türk sporcular, Türkiye genel sıralamasında puanlar kazanarak Türk Milli Yelken Kanat Takımı'na katılma yolunda önemli bir adım atacak.

Sporculardan Alper Gök, "Uçuşlar çok güzel, keyifli" dedi. Yarışmaya katılan sporculardan Necmettin Yakan da, "Konya Karapınar'dayız. Hava güzel, ortam güzel. Uçuşlar da inşallah güzel olacak. Herkese başarılar diliyorum, emeğine geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hava Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Ferdi Doğan ise, "Şampiyonaya gösterilen ilgi, Karapınar'ın hava sporlarında bir merkez haline gelmesi için atılmış önemli bir adımdır. İlerleyen zamanlarda bir çok yarışmayı burada yapabiliriz. Çünkü doğası güzel ve uçuş için her şey var" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
