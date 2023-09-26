Uluslararası Fethiye Sporfest Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Bu yıl dördüncüsü yapılacak olan Uluslararası Fethiye Sporfest organizasyonunun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Etkinliğe Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, sponsor firma yetkilileri ve sporcular katıldı. Fethiye Sporfest faaliyetinde futbol, halk oyunları, granfondo, open water, tenis ve kürek yarışları gibi branşlar yer alacak.

Bu yıl dördüncüsü yapılacak olan Uluslararası Fethiye Sporfest organizasyonunun tanıtım toplantısı yapıldı.

Bir kafede yapılan etkinliğe Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiye Esnaf Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Başoğlu, sponsor firma yetkilileri ve sporcular katıldı. Fethiye Kaymakamlığı uhdesinde, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde, sponsorların desteği ile bu sene 4.'sü gerçekleştirilecek Fethiye Sporfest faaliyetinde; futbol şenliği, Likya halk oyunları, Likya granfondo, Ölüdeniz open water, Göcek tenis turnuvası ve rowing beach sport (kürek yarışları) branşları yer alıyor.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit konuşmasında, "2019 yılında çıktığımız bu serüvende bugünlere geldiysek, bunda birçok kurum ve kuruluşun çok büyük emekleri var. Fethiye Sporfest ulusal anlamda bir marka oldu. Aslında bugünlere gelmek çok da kolay olmadı. Geçen yıl 9 branşta 2 bin 497 sporcunun katıldığı organizasyon, Fethiye için küçük bir olimpiyat havasında. Bu yıl sadece yüzme branşında şu anda bin 200 sporcu kaydımız var. Şu anda kafileler gelmeye ve otellerine yerleşmeye başladı. Bu yıl yaklaşık 5 bin civarında ilçemizde konaklama sağlamış olacağız" dedi. - MUĞLA