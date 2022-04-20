EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenecek Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkuru, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Selimiye Meydanı'nda devam eden çevre düzenlemesi nedeniyle değişti. Dernek Başkanı Önder Akdağ, 10 ile 21 kilometrelik parkurlarda koşulacak maratonun tarihi ve turistik birçok mekanıyla dikkat çeken Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki Lozan Anıtı'ndan başlayacağını söyledi.

Edirne'de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkuru değişti. Dernek Başkanı Önder Akdağ, Akdağ, maratonunun, Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin de bulunduğu Karaağaç Yerleşkesi'nden başlayacağını söyledi. 20'nci yüzyılın başında Mimar Kemalettin'in projesi olarak inşa edilen tarihi Edirne Tren Garı'ndan Lozan Anıtı'na, Milli Mücadele ve Lozan Müzesi'nden İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi'ne kadar tarihi ve turistik birçok alanın bulunduğu Karaağaç Yerleşkesi'ndeki Lozan Anıtı önünde maratonun yeni güzergahını açıkladı.

Akdağ, maratona yaklaşık 150 yabancı atletin de katılacağını ifade ederek, "Daha önceden koyduğumuz bir hedef var; 2022, Edirne yılı. Doğal olarak biz 1022 atletle bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Hedefimizi tutturacağız. Bu sene ciddi anlamda yabancı atlet katılımı da var. Şu anda 150'ye yakın yabancı atlet kayıtlı. Balkan ülkelerinden, ağırlığı Yunanistan ve Bulgaristan'dan. Çok renkli bir etkinlik olacak" dedi.