Uluslararası Dardanelles Cup Karate Şampiyonası Çanakkale'de Başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Çanakkale Geçilmez Spor Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Dardanelles Cup Karate Şampiyonası başladı.

Dardanos Yerleşkesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyona saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonaya 9 ülkeden 50 kulüp ve 650 sporcunun katıldığını söyledi.

Çanakkale'de 2 gün boyunca çok önemli bir etkinliğin gerçekleştirileceğini ifade eden Erenoğlu, kentin ve ÇOMÜ'nün adını spor faaliyetleriyle duyurup gençlerin spora ve spor branşlarına olan ilgilerinin artması için projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Çanakkale Geçilmez Spor Kulübü Başkanı Melih Erbasan da sadece bir spor organizasyonunu hayata geçirmediklerini bununla birlikte farklı şehir ve farklı ülkelerden gelen sporcu, antrenör ve ailelerin dostluk, saygı ve sevgiyi paylaşacakları bir atmosferi oluşturduklarını ifade etti.

Şampiyona, yarın düzenlenecek final karşılaşmalarıyla sona erecek.