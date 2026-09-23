Uluslar Ligi yarın başlıyor, A Milli Futbol Takımı 25 Eylül'de Fransa'yı ağırlayacak

Uluslar Ligi yarın başlıyor, A Milli Futbol Takımı 25 Eylül'de Fransa'yı ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlıyor; ilk hafta maçları 24-26 Eylül'de yapılacak. A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Fransa'yı konuk edecek.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda ilk hafta maçları, 24-26 Eylül'de yapılacak.
A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Fransa'yı konuk edecek.
UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
A Ligi
2. Grup:
21.45 Hollanda-Almanya
21.45 Sırbistan-Yunanistan
4. Grup:
21.45 Portekiz-Galler
21.45 Norveç-Danimarka
B Ligi
3. Grup:
21.45 Avusturya-İsrail
21.45 Kosova-İrlanda Cumhuriyeti
D Ligi
1. Grup:
19.00 Andorra-Malta
2. Grup:
21.45 Lihtenştayn-Litvanya
25 Eylül Cuma:
A Ligi
1. Grup:
21.45 Türkiye-Fransa
21.45 İtalya-Belçika
B Ligi
2. Grup:
19.00 Gürcistan-Kuzey İrlanda
21.45 Macaristan-Ukrayna
4. Grup:
21.45 Polonya-Bosna Hersek
21.45 İsveç-Romanya
C Ligi
2. Grup:
19.00 Ermenistan-Letonya
21.45 Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi
26 Eylül Cumartesi:
A Ligi
3. Grup:
21.45 İngiltere-İspanya
21.45 Çekya-Hırvatistan
B Ligi
1. Grup:
16.00 Slovenya-İskoçya
21.45 Kuzey Makedonya-İsviçre
C Ligi
1. Grup:
19.00 San Marino-Finlandiya
21.45 Arnavutluk-Belarus
3. Grup:
19.00 Faroe Adaları-Kazakistan
21.45 Slovakya-Moldova
4. Grup:
19.00 İzlanda-Estonya
19.00 Bulgaristan-Lüksemburg