Uluslar Ligi'ne müthiş başladık! A Milli Takım, Faroe Adaları'na göz açtırmadı - Haberler

Türkiye ve Faroe Adaları, UEFA Uluslar Ligi, Lig C Grup 1 maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar gruptaki ilk maçında rakibini 4-0'la geçti.

A MİLLİ TAKIM'DAN 4 GOLLÜ GALİBİYET

Maçta A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 47. dakikada Halil Dervişoğlu, 82. dakikada Serdar Dursun ve 85. dakikada Merih Demiral kaydetti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu ilk kez milli formayı giydi.

SIRADAKİ RAKİP LİTVANYA

A Milli Takım bu galibiyetle Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlarken averajla Lüksemburg'un önünde 1. sıraya yerleşti. Milliler bir sonraki maçını 7 Haziran'da Litvanya ile oynayacak.

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