Uluslar Ligi'ne müthiş başladık! A Milli Takım, Faroe Adaları'na göz açtırmadı - Haberler

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Uluslar Ligi'ne müthiş başladık! A Milli Takım, Faroe Adaları'na göz açtırmadı

Haberler.com - Spor
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Uluslar Ligi'ne müthiş başladık! A Milli Takım, Faroe Adaları'na göz açtırmadı

UEFA Uluslar Ligi, Lig C Grup 1 maçında Türkiye, Faroe Adaları'nı 4-0 yendi. Gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrılan Milliler, 3 puanla 1. sıraya yerleşti.

Türkiye ve Faroe Adaları, UEFA Uluslar Ligi, Lig C Grup 1 maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar gruptaki ilk maçında rakibini 4-0'la geçti.

A MİLLİ TAKIM'DAN 4 GOLLÜ GALİBİYET

Maçta A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 47. dakikada Halil Dervişoğlu, 82. dakikada Serdar Dursun ve 85. dakikada Merih Demiral kaydetti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu ilk kez milli formayı giydi.

Uluslar Ligi'ne müthiş başladık! A Milli Takım, Faroe Adaları'na göz açtırmadı

SIRADAKİ RAKİP LİTVANYA

A Milli Takım bu galibiyetle Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlarken averajla Lüksemburg'un önünde 1. sıraya yerleşti. Milliler bir sonraki maçını 7 Haziran'da Litvanya ile oynayacak.

Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları Spor Haberler

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