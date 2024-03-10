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Ulusal ve Uluslararası Güreş Turnuvası Sonuçları

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Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda grekoromen stilde yapılan müsabakalar sona erdi. İran takım halinde şampiyonluğu elde etti.

Antalya'nın ev sahipliğinde 7-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası dördüncü gün gerçekleşen müsabakaların ardından sona erdi.

25 ülkeden 600'ün üzerinde sporcunun katılımıyla düzenlenen, birbirinden çekişmeli mücadelelerin yaşandığı, turnuvanın son gününde grekoromen stilde 61-70-79-92-125 kilogramda sporcular müsabakaya çıktı.

Final müsabakalarının TRT Spor'dan naklen yayınlandığı turnuvada grekoromen stilde takım sıralamaları da belli oldu. İran topladığı 115 puanla takım halinde şampiyonluğu elde ederken, ikinci Kırgızistan 111, üçüncü Moğolistan ise 108 puan topladı.

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda serbest stilde dördüncü gün madalya kazanan sporcular şu şekilde:

61 Kilogram

1.Masanosuke Ono (Japonya)

2.Emre Kural (Türkiye)

3.Behruzbey Turanmuratov (Özbekistan)

3.Taiyrbek Uulu Zhumashbek (Kırgızistan)

70 Kilogram

1.Ernazar Akmataliev (Kırgızistan)

2.Tulga Ochır Tumur (Moğolistan)

3.Yoshinosuke Aoyagi (Japonya)

3.Amirmohammad Yazdanicherati (İran)

79 Kilogram

1.Kurban Khidir Saipudinov (Bahreyn)

2.Byambadorj Ankhbayar (Moğolistan)

3.Ramazan Sarı (Türkiye)

3.Ramiz Hasanov (Azerbaycan)

92 Kilogram

1.Amirhossein Biglar Firouzpourbandpei (İran)

2.Andrian Grosul (Moldova)

3.Muhammed Gimri (Türkiye)

3.Giorgi Romelasvili (Gürcistan)

125 Kilogram

1.Amirreza Gardin Masoumi Valadi (İran)

2.Lkhagvagerel Munkhtur (Moğolistan)

3.Shamil Sharipov (Bahreyn)

3.Manashvili Solomon (Gürcistan) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yaşar Doğu Antalya İran Uluslararası Spor Güncel Haberler

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