Ulukışla'nın Küçük Kızlar Güreş Takımı Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Ulukışla'nın Küçük Kızlar Güreş Takımı Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etti
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16-17 Haziran tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen Küçük Kızlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Ulukışla ilçesi sporcusu Yaren Ebrar Su Türkiye ikincisi, Mihrima Baran Türkiye üçüncüsü ve Ayşenur Köylü Türkiye beşincisi oldu. Başarılarını kutlayan Kaymakam Köse, sportif alandaki ilerlemenin önemine dikkat çekti.

16-17 Haziran tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen ve 2 bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Küçük Kızlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, Niğde'nin Ulukışla ilçesini temsil eden sporcular tarihi bir başarıya imza attı.

Şampiyonada 33 kg kategorisinde Yaren Ebrar Su Türkiye ikincisi, 30 kg kategorisinde Mihrima Baran Türkiye üçüncüsü, 58 kg kategorisinde ise Ayşenur Köylü Türkiye beşincisi olarak ilçeyi gururla temsil etti. Yarışma sonrası başarılı sporcular ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Medet Bozkurt, Ulukışla Kaymakamı Yunus Köse'yi makamında ziyaret etti.

Sporcuları tek tek tebrik eden Kaymakam Köse, elde edilen başarıların yalnızca Ulukışla için değil, tüm gençler için ilham verici olduğunu vurguladı. Başarıda emeği geçen antrenörlere, ailelere ve sporculara teşekkür eden Kaymakam Köse, "Ulukışla'nın sportif alanda daha nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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