Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu 8. Kez Gerçekleşti

Bu sene 8'incisi gerçekleşen ve 20 farklı ülkeden sporcunun katıldığı Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, ödül töreniyle son buldu.

Uludağ Alan Başkanlığı'nın ev sahipliğinde "Uludağ'da Koşmayı Hayal Et" sloganıyla düzenlenen Ultra Trail Koşusunda 2650 koşucu, 100, 66, 42, 30, 16 ve 6 kilometrelik parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

Uludağ Oteller Bölgesi'nden başlayan yarışta sporcular, Cennettepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinin ardından aynı güzergahı takip ederek oteller bölgesindeki finiş noktasına geldi.

100 kilometrelik parkuru erkeklerde ABD'li Oliver Bieser ve kadınlarda Seda Kurtuldu, 66 kilometrelik parkuru erkeklerde Başar Necdet Ülker ve kadınlarda Ekaterina Osmakova, 42 kilometrelik parkuru erkeklerde Ayhan Çelik ve kadınlarda Tuğçe Karakaya, birinci tamamladı.

30 kilometrelik parkurda erkeklerde Halil İbrahim Güneş ve kadınlarda Fatma Taş, 16 kilometrelik parkurda erkeklerde Mustafa Kaya ve kadınlarda Ayşenur Demirci, 6 kilometrelik parkurda erkeklerde Muhammed Bilal Osman ve kadınlarda Maria Kolpakova, ilk sırada yer aldı.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törende ödülleri takdim edildi.