UltrAslan Sinop, Kadınlara Çiçek Dağıtarak 8 Mart'ı Kutladı

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, Sinop'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadınlara çiçek hediye ederek günlerini kutladı.

ultrAslan Sinop Başkanı Özger Turhan, "UltrAslan, Türkiye'nin her yerinde bir taraftar oluşumundan çok fazlasıdır ve biz de Sinop'ta gerek sosyal projeler anlamında gerek taraftarlık anlamında örnek olmaya devam edeceğiz. Bugün Sinop'un en işlek caddesi olan Sakarya Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek dağıtıp, günlerini kutladık" dedi.

Turhan, Sinop ultrAslan olarak sosyal projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - SİNOP